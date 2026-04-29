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Bâtiments de fabrication en Dacnenska silska gromada, Ukraine

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Fabrication 26 762 m² dans Bolharka, Ukraine
Fabrication 26 762 m²
Bolharka, Ukraine
Surface 26 762 m²
Agrocomplexe à vendre: ferme ptachofactory avec Viroshchuvannia Ralikiv, 19 hectares, 26 700…
$2,40M
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