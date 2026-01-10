Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Dacnenska silska gromada
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Dacnenska silska gromada, Ukraine

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Dachne, Ukraine
Appartement 2 chambres
Dachne, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 41 m²
Sol 2/4
$17,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Dacnenska silska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller