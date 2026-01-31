Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Cornomorska selisna gromada
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Cornomorska selisna gromada, Ukraine

Appartement 1 chambre dans Tchornomorske, Ukraine
Appartement 1 chambre
Tchornomorske, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 35 m²
Sol 1/10
$22,000
Appartement 3 chambres dans Tchornomorske, Ukraine
Appartement 3 chambres
Tchornomorske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 72 m²
Sol 8/9
36222. Je vendrai un appartement spacieux de trois pièces dans le village de la mer Noire. …
$50,000
