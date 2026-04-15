Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Cornomorska miska gromada
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Cornomorska miska gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Bureau 69 m² dans Tchornomorsk, Ukraine
Bureau 69 m²
Tchornomorsk, Ukraine
Surface 69 m²
35326. For sale stylish and functional office in one of the best areas of the city of Cherno…
$60,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller