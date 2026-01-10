Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Cerkaska miska gromada
  4. Commercial

Immobilier commercial en Cerkaska miska gromada, Ukraine

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Tcherkassy, Ukraine
Propriété commerciale
Tcherkassy, Ukraine
1310. Nous vendons une parcelle dans le pos. Sud. La superficie est de 5,81 hectares. La for…
$400,000
Propriété commerciale dans Tcherkassy, Ukraine
Propriété commerciale
Tcherkassy, Ukraine
C'est le cas de 20275. Yuzhny, terrain de 4 hectares, contrat pour 49 ans, a son propre tran…
$480,000
