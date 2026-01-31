Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Berezivska miska gromada
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Berezivska miska gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Maison 7 chambres dans Berezivka, Ukraine
Maison 7 chambres
Berezivka, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 268 m²
Sol 1/3
$43,000
Caractéristiques des propriétés en Berezivska miska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
