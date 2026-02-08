Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Baltska miska gromada
  4. Commercial

Immobilier commercial en Baltska miska gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 5 000 m² dans Balta, Ukraine
Propriété commerciale 5 000 m²
Balta, Ukraine
Surface 5 000 m²
10111. Nous offrons à la vente une usine de vêtements d'exploitation dans la région d'Odessa…
$620,000
