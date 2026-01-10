Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Avangardivska selisna gromada, Ukraine

19 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 180 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 180 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 180 m²
16417 Je vendrai un endroit à Vanguard. Il se compose de 3 chambres frigorifiques d'une capa…
$348,000
Propriété commerciale 5 674 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 5 674 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 5 674 m²
31174. Selling a complex of production and warehouse premises in the district of 7 km. Tota…
$750,000
Propriété commerciale dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale
Avanhard, Ukraine
N° 4529. . . Nous offrons un terrain de façade à vendre sur le marché de 7 km de long sur la…
$1,07M
Propriété commerciale 1 100 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 1 100 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 1 100 m²
No 3599. . . Nous offrons une chambre à vendre avec une utilisation gratuite dans une nouvel…
$737,000
Propriété commerciale 238 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 238 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 238 m²
8460. . . Je vendrai des camps de capital à Teplichnaya St. à Avangard. La superficie totale…
$88,060
Propriété commerciale 90 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 90 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 90 m²
14087 Spacieux espace d'affaires à vendre dans le complexe résidentiel autrichien". Surface …
$50,000
Propriété commerciale 3 000 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 3 000 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 3 000 m²
21597. Complexe d'exploitation pour la production de saucisses. Terrain de 1,35 hectare. Il …
$1,60M
Propriété commerciale dans Prylymanske, Ukraine
Propriété commerciale
Prylymanske, Ukraine
10326. . Nous vous proposons un terrain à vendre à Prilimansky. La superficie totale de 1.67…
$155,000
Propriété commerciale dans Prylymanske, Ukraine
Propriété commerciale
Prylymanske, Ukraine
No 1048. . . . Nous offrons à la vente un terrain en face du parc aquatique de la ville. Pri…
$14,000
Propriété commerciale dans Prylymanske, Ukraine
Propriété commerciale
Prylymanske, Ukraine
Numéro 6629 Je vous propose à la vente un terrain de façade de 7 kilomètres. La superficie t…
$90,000
Propriété commerciale dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale
Avanhard, Ukraine
24739 Vente d'un terrain de façade à Avangard. La superficie totale est de 40 acres. Premièr…
$170,000
Propriété commerciale dans Prylymanske, Ukraine
Propriété commerciale
Prylymanske, Ukraine
7996. Nous vous proposons un pays de façade dans le village de Prom Market "7 KM" à vendre. …
$5,10M
Propriété commerciale 3 332 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 3 332 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 3 332 m²
8459 . . Je vendrai le complexe capital des entrepôts dans la rue. Greenhouse à Avangard. Le…
$1,23M
Propriété commerciale 1 000 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 1 000 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 1 000 m²
N° 1287. Nous offrons un complexe d'entrepôt à vendre sur le marché de 7 km de long sur la r…
$230,000
Propriété commerciale dans Prylymanske, Ukraine
Propriété commerciale
Prylymanske, Ukraine
9252. . . Nous vous proposons à la vente un terrain de 7 km. La superficie totale de 8 acres…
$27,000
Propriété commerciale dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale
Avanhard, Ukraine
9302. . . Il est proposé à la vente un terrain près de 7 km. La superficie totale de 3,4 hec…
$760,000
Propriété commerciale 16 000 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 16 000 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 16 000 m²
19119. Une grande surface à vendre dans la zone de 7 km. La superficie du territoire est de …
$3,70M
Propriété commerciale 2 400 m² dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale 2 400 m²
Avanhard, Ukraine
Surface 2 400 m²
31177. Selling a complex of production and warehouse premises in the district of 7 km. Tota…
$370,000
Propriété commerciale dans Avanhard, Ukraine
Propriété commerciale
Avanhard, Ukraine
N° 3077. Nous vous proposons un terrain dans le quartier d'Avangarda sur le pontage à vendre…
$280,000
