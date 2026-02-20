Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Askivska silska gromada
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Askivska silska gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Troitske, Ukraine
Maison 4 chambres
Troitske, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Sol 1/1
$38,000
Caractéristiques des propriétés en Askivska silska gromada, Ukraine

