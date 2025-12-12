Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Zeytinburnu
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Zeytinburnu, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 5 chambres dans Zeytinburnu, Turquie
Appartement 5 chambres
Zeytinburnu, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 319 m²
Sol 4/16
Appartement meublé de luxe 5 chambres à louer à Yedi Mavi Project, Istanbul L'appartement es…
$10,621
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller