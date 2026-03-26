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Hôtels à vendre en Yenisehir, Turquie

propriété commerciale
8
des bureaux
3
1 propriété total trouvé
Hôtel 480 m² dans Yenisehir, Turquie
Hôtel 480 m²
Yenisehir, Turquie
Surface 480 m²
Nombre d'étages 6
La citoyenneté turque pour toute la famille lors de l'achat!!Étage dans l'hôtel 8 appartemen…
$588,888
T.V.A.
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