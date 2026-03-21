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Appartements avec terrasse à vendre en Tuzla, Turquie

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Appartement 5 chambres dans Hastane Sokagi, Turquie
Appartement 5 chambres
Hastane Sokagi, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 161 m²
Sol 3/3
$16,86M
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