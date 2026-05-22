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Boutique 30 m² dans Ortahisar, Turquie
Boutique 30 m²
Ortahisar, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 30 m²
Sol 1
Magasin de location sur une rue occupée à Beşirli Ce magasin commercial est situé dans le qu…
$331
par mois
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