Appartements avec jardin à vendre en Termal, Turquie

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Termal, Turquie
Appartement 1 chambre
Termal, Turquie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Découvrez votre domaine d'investissement à Termal, Yalova! Ces propriétés exceptionnelles, s…
$283,699
