  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sisli
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Sisli, Turquie

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sisli, Turquie
Appartement 1 chambre
Sisli, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 19/50
1-Chambre Scenic Location Appartement à Sinpaş Queen Residence, Şişli, Istanbul Cet appartem…
$1,412
par mois
Appartement 1 chambre dans Sisli, Turquie
Appartement 1 chambre
Sisli, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 20/50
Appartement de location à Sinpaş Queen Bomonti, Istanbul L'appartement est situé à Sinpaş Qu…
$1,412
par mois
