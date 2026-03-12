Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Silivri
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Silivri, Turquie

4 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Silivri, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 14
$180,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller