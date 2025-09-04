Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sapanca
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Sapanca, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Sapanca, Turquie
Villa 3 chambres
Sapanca, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 277 m²
Nombre d'étages 3
Villas avec piscines privées dans une communauté fermée à Sapanca Sapanca, le paradis caché …
$630,516
