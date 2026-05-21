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Mountain View Villas à vendre en Sapanca, Turquie

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Sapanca, Turquie
Villa 4 chambres
Sapanca, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 330 m²
Villa avec piscine privée et vue sur la forêt à Sapanca, Sakarya Sapanca est considérée comm…
$681,192
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