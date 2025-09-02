Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Refahiye
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Refahiye, Turquie

1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Camdibi, Turquie
Maison 6 chambres
Camdibi, Turquie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 356 m²
Bienvenue à une expérience de vie exceptionnelle à Kocaeli. Cette propriété exquise s'étend …
$1,26M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller