Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Nilufer
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Nilufer, Turquie

villas
3
duplex
17
1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Gullu Sokak, Turquie
Villa 7 chambres
Gullu Sokak, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 465 m²
Sol 2/2
$98,32M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller