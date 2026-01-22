  1. Realting.com
  Turquie
  Bodrum
  Villa ADABÜKÜ BODRUM

Villa ADABÜKÜ BODRUM

Bodrum, Turquie
Prix ​​sur demande
;
31 1
ID: 33193
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Bodrum

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

English English

Résidences et villas exclusives vue mer à Adabükü, Bodrum

Merci de votre intérêt pour Villa Adabükü Bodrum.
Ci-dessous, nous sommes heureux de partager les caractéristiques clés qui rendent ce projet vraiment exceptionnel - parfaitement adapté pour la vie permanente, l'utilisation des vacances, ou un investissement de grande valeur.

Projet & style de vie Faits marquants

  • Mode de vie privilégié avec des services standard Marriott® et des équipements hôteliers haut de gamme
  • Tous les salons et chambres offrent une vue panoramique ininterrompue sur la mer et l'île
  • À seulement 15 minutes de l'aéroport international de Bodrum–Milas
  • Architecture primée, récompensée par des prix prestigieux dans 3 catégories
  • Baie privée et isolée avec 650 mètres de littoral et une plage de sable naturel
  • Cuisines entièrement meublées et entièrement décorées
  • Investissement sans tracas : sans effort, prestigieux et axé sur la valeur
  • Vivre en exclusivité dans le même complexe que VITALICA, une marque de bien-être leader mondiale et turque
  • Modèle de revenu de résidence de marque : lorsque votre logement n'est pas à usage personnel, vous pouvez l'exploiter par l'hôtel, générant un ROI annuel net moyen de 7 à 10 %

Résidence de terrasse panoramique –

  • Mise en page de 175 m2
  • Salles de bains privatives dans chaque chambre (4 salles de bains au total)
  • Entièrement meublé & entièrement décoré
  • Grande terrasse panoramique
  • Cuisine intégrée & TV
  • Finitions en marbre italien premium
  • Technologie spéciale de verre filtrant les rayons solaires nocifs
  • Toutes les chambres avec vue sur la mer et l'île
  • Modèle intégré de revenu de résidence géré par l'hôtel

Villa Duplex Jardin avec piscine privée –

  • 255 m2
  • Salles de bains privatives dans chaque chambre (5 salles de bains au total)
  • Entièrement meublé & entièrement décoré
  • Jardin privé & piscine privée
  • Cuisine intégrée & TV
  • Finitions en marbre italien premium
  • Technologie spéciale de verre filtrant les rayons solaires nocifs
  • Toutes les chambres avec vue sur la mer et l'île
  • Modèle intégré de revenu de villa géré par l'hôtel

Pour plus de détails, de disponibilité ou de présentation privée, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons une merveilleuse journée et nous nous réjouissons de vous aider.

Localisation sur la carte

Bodrum, Turquie

Revue vidéo de villa ADABÜKÜ BODRUM

