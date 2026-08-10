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Villas avec terrasse à vendre en Muratpasa, Turquie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 3 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
Villas modernes avec piscine privée dans le prestigieux quartier de Güzelbağ, MuratpaşaUne a…
$743,164
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