Villas avec jardin à vendre en Muratpasa, Turquie

9 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 3 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 462 m²
Sol 1/13
Pour la citoyenneté A louer. Pour l'investissement Ce que vous obtenez: Villas de classe …
$968,790
Villa 3 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 3 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 298 m²
Sol 1/7
Ce que vous obtenez: Villa de luxe 3+1 dans la région de Tepe. Sur la construction: La con…
$3,74M
Villa 3 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 3 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 336 m²
Sol 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
Villa 4 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 4 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 434 m²
Sol 1/3
A louer. Pour l'investissement Ce que vous obtenez: Villas 4+1 avec vue panoramique dans l…
$2,20M
Villa 3 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 3 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 455 m²
Sol 5/5
$1,15M
Villa 5 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 5 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 680 m²
Sol 1/3
A louer. Ce que vous obtenez: Villa de luxe 5+2 dans la région de Bektash avec une vue impr…
$1,81M
Villa 3 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 3 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 157 m²
Sol 1/2
Pour la citoyenneté Pour l'investissement Ce que vous obtenez: 3+1 villas dans un quartier…
$691,170
Villa 5 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 5 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 512 m²
Sol 1/3
Pour la citoyenneté A louer. Pour l'investissement Ce que vous obtenez: Un nouveau projet…
$2,88M
Villa 4 chambres dans Muratpasa, Turquie
Villa 4 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 298 m²
Sol 1/5
A louer. Pour l'investissement Ce que vous obtenez: Villas de classe Premium à Alanya avec…
$1,74M
