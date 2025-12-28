Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Muratpasa, Turquie

2 propriétés total trouvé
Duplex 5 chambres dans Muratpasa, Turquie
Duplex 5 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
$9,42M
Laisser une demande
Duplex 6 chambres dans Muratpasa, Turquie
Duplex 6 chambres
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 340 m²
Sol 2/2
$8,59M
Laisser une demande
