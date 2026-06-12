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Mountain View Maisons à vendre en Menderes, Turquie

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1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Menderes, Turquie
Maison 5 chambres
Menderes, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 226 m²
Sol 1/3
Villa récemment construite avec piscine à Menderes, Izmir La villa semi-détachée est située …
$400,526
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