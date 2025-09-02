Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Mardin, Turquie

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Buyukdere, Turquie
Maison 5 chambres
Buyukdere, Turquie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 550 m²
Niché dans l'environnement serein et verdoyant de Sarıyer, l'un des quartiers les plus tranq…
$5,45M
