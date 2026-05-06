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Mountain View Villas à vendre en Manavgat, Turquie

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Manavgat, Turquie
Villa 4 chambres
Manavgat, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 310 m²
Villa avec piscine privée et jardin à Antalya, Manavgat Le quartier Ilıca du quartier Manavg…
$445,502
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