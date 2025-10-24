Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Manavgat
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Manavgat, Turquie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Manavgat, Turquie
Maison 2 chambres
Manavgat, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Nombre d'étages 2
Beachfront 2-Bedroom Villa with Garden in Örenşehir, Manavgat Located in Örenşehir, a coasta…
$381,780
