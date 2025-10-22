Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Manavgat
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Manavgat, Turquie

1 propriété total trouvé
Villa dans Manavgat, Turquie
Villa
Manavgat, Turquie
Surface 541 m²
Le nouveau projet des testaments premium à la frontière des villes du côté et du manavgat. U…
$1,75M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller