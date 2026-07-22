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Villas Piscine à vendre en Kumluca, Turquie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Kumluca, Turquie
Villa 3 chambres
Kumluca, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Une villa avec une âme à Karayoz – un endroit paradisiaque pour vivre et se détendre.Une spa…
$525,000
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INEST HOMES
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