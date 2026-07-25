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Penthouses Piscine à vendre en Konyaalti, Turquie

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1 propriété total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Penthouse 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Sol 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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