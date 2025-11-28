Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Konyaalti, Turquie

6 propriétés total trouvé
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 5/5
$7,83M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Sol 4/4
$10,38M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Sol 2/2
$12,17M
Duplex 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 4/4
$8,41M
Duplex 4 chambres dans Konyaalti, Turquie
Duplex 4 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 115 m²
Sol 2/2
$7,36M
Maison 5 chambres dans Konyaalti, Turquie
Maison 5 chambres
Konyaalti, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 179 m²
Sol 15/20
$98,55M
Laisser une demande
