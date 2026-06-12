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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Kepez, Turquie

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1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Kepez, Turquie
Penthouse 3 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 12
Appartement 3 chambres avec vue sur la mer à Antalya Kepez Terra Manzara L'appartement avec …
$499,786
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