Maisons avec garage à vendre en Kepez, Turquie

villas
3
maisons de ville
6
duplex
8
3 propriétés total trouvé
Maison de ville 1 chambre dans Kepez, Turquie
Maison de ville 1 chambre
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 5
Le complexe, achevé en 2025, est situé dans la région d'Antalya / Kepez. Le complexe compren…
$70,173
Villa 2 chambres dans Kepez, Turquie
Villa 2 chambres
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
$220,054
Maison de ville 1 chambre dans Kepez, Turquie
Maison de ville 1 chambre
Kepez, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 8
Le complexe, achevé en 2023, est situé dans le quartier Göksu d'Antalya/Kepez. Il se trouve …
$105,259
