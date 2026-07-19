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Villas avec jardin à vendre en Kemer, Turquie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Kemer, Turquie
Villa 3 chambres
Kemer, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Nombre d'étages 2
Villa moderne avec piscine privée à Kemer – prête pour l'occupationImaginez les matins avec …
$411,598
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INEST HOMES
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