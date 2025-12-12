Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kayseri
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Kayseri, Turquie

Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Investissement 220 m² dans Melikgazi, Turquie
Investissement 220 m²
Melikgazi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 220 m²
$6,06M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller