  2. Turquie
  3. Kastamonu
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Kastamonu, Turquie

Villa 3 chambres dans Tosya, Turquie
Villa 3 chambres
Tosya, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 6 000 m²
Nombre d'étages 3
🍇 Vignoble avec maison 3-Storey à Toseja Yazıçam – Investissement et occasion de vivre 🌿A ve…
$313,000
Caractéristiques des propriétés en Kastamonu, Turquie

