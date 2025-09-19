Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kastamonu
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kastamonu, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Fakilar, Turquie
UP UP
Appartement 1 chambre
Fakilar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Appartement 1 + 1 à Alanya, quartier MahmutlarComplexe résidentiel Bleu Yekta 4 - confort et…
$116,686
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kastamonu, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller