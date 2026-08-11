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Villas avec garage à vendre en Kas, Turquie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Kalkan, Turquie
Villa 3 chambres
Kalkan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 3
Certaines maisons impressionnent. Et puis il y a ceux avec qui tu tombes amoureux à première…
$1,37M
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INEST HOMES
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