Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kaş
  4. Résidentiel
  5. Manoir
  6. Piscine

Demeures Piscine à vendre en Kas, Turquie

1 propriété total trouvé
Manoir 6 chambres dans Kas, Turquie
Manoir 6 chambres
Kas, Turquie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 6 000 m²
Nombre d'étages 2
Cette propriété unique est située dans le village de Sarıbelen (Kaş), sur un terrain naturel…
$4,59M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Türkçe
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller