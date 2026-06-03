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Mountain View Duplex à vendre en Kas, Turquie

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1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Kas, Turquie
Duplex 2 chambres
Kas, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 3/3
2 & 3 Chambres Vue sur la mer Appartements luxueux dans un complexe avec piscine à Kalkan Tu…
$342,553
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