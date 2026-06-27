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Appartements avec terrasse à vendre en Karsiyaka, Turquie

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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Karsiyaka, Turquie
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Karsiyaka, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol 4/2
DESCRIPTION : Un spacieux appartement duplex 3+1 est proposé à la vente à Bostanlı, l’un …
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Altincag Immobilier
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Caractéristiques des propriétés en Karsiyaka, Turquie

avec Garage
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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