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Vue sur la mer Duplex à vendre en Karacabey, Turquie

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1 propriété total trouvé
Duplex 6 chambres dans Karacabey, Turquie
Duplex 6 chambres
Karacabey, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 193 m²
Sol 3/3
Propriétés vue mer dans un complexe avec piscine à Bursa Karacabey Ces appartements sont sit…
$327,178
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