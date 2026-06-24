Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kagithane
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Terrasse

avec terrasse Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Kagithane, Turquie

;
1 propriété total trouvé
Duplex 4 chambres dans Lale Sokagi, Turquie
Duplex 4 chambres
Lale Sokagi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 3/4
$8,72M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller