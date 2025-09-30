Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kadikoy
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Kadikoy, Turquie

penthouses
6
1 BHK
29
2 BHK
50
3 BHK
38
5 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Kadikoy, Turquie
Appartement 4 chambres
Kadikoy, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Sol 16/23
Project is located in the Kadıköy the heart of the Asian side of Istanbul. * In 10 minutes y…
$990,000
Appartement 2 chambres dans Kadikoy, Turquie
Appartement 2 chambres
Kadikoy, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 12/23
Project is located in the Kadıköy the heart of the Asian side of Istanbul. * In 10 minutes y…
$450,000
Appartement 1 chambre dans Kadikoy, Turquie
Appartement 1 chambre
Kadikoy, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 10/23
Le projet est situé dans le quartier de Kadıköy, au cœur de la partie asiatique d'Istanbul. …
$190,000
Appartement 3 chambres dans Kadikoy, Turquie
Appartement 3 chambres
Kadikoy, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 215 m²
Sol 14/23
Project is located in the Kadıköy the heart of the Asian side of Istanbul. * In 10 minutes y…
$560,000
Appartement 4 chambres dans 7 1 Atam Apartmani, Turquie
Appartement 4 chambres
7 1 Atam Apartmani, Turquie
Chambres 4
Surface 200 m²
$538,850
