Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Isparta
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Isparta, Turquie

propriété commerciale
5
Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Investissement 405 m² dans Kayi, Turquie
Investissement 405 m²
Kayi, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 405 m²
$11,13M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller