  2. Turquie
  3. Ipsala
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Ipsala, Turquie

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Appartement 1 chambre dans Aksu, Turquie
Appartement 1 chambre
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Nombre d'étages 4
Appartements 1-Bed dans un complexe avec piscine à Antalya Altıntaş Altıntaş Quartier, situé…
$102,413
Appartement 1 chambre dans Gazipasa, Turquie
Appartement 1 chambre
Gazipasa, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 2/10
Gazipaşa Pazarcı'da tropik park yeri 1+1 muhteşem bir komplekste 2e etaj - 1+1 - 50 m² …
$76,985
T.V.A.
Appartement 1 chambre dans Golbasi, Turquie
Appartement 1 chambre
Golbasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Nombre d'étages 4
Nouveaux appartements à vendre à Ankara Situé le long de l'axe de développement moderne d'An…
$94,173
OneOne
Maison de ville 4 chambres dans Yaylali, Turquie
Maison de ville 4 chambres
Yaylali, Turquie
Chambres 4
Surface 275 m²
Sol 1/2
$1,41M
Appartement 2 chambres dans Aksu, Turquie
Appartement 2 chambres
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Sol 6
Appartement 2 Chambres Sud à vendre à Antalya Altıntaş Situé dans le quartier Altıntaş du qu…
$143,614
Maison 4 chambres dans Guzelbahce, Turquie
Maison 4 chambres
Guzelbahce, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 1/2
Nouvelles Villas semi-détachées à vendre à Güzelbahçe, Izmir Ces villas sont situées à Güzel…
$988,817
Appartement 1 chambre dans Zeytinburnu, Turquie
Appartement 1 chambre
Zeytinburnu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Nombre d'étages 13
Appartements à distance de marche du métro à Zeytinburnu, Istanbul Ces appartements sont sit…
$248,381
Appartement 3 chambres dans Aksu, Turquie
Appartement 3 chambres
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Sol 11/12
Appartements élégants dans un projet à faible altitude avec piscine à Altıntaş Antalya est s…
$994,703
Appartement 1 chambre dans Karabaglar, Turquie
Appartement 1 chambre
Karabaglar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/9
Appartements avec vue sur la ville dans un nouveau bâtiment à Poligon, İzmir Ces appartement…
$130,665
Villa 4 chambres dans Fethiye, Turquie
Villa 4 chambres
Fethiye, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe 4 chambres Près de la plage de Fethiye Fethiye est l'un des quartiers les plus…
$1,18M
Appartement 1 chambre dans Muratpasa, Turquie
Appartement 1 chambre
Muratpasa, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 5
Appartements à distance de marche du centre commercial d'Antalya Lara Çağlayan Lara Çağlayan…
$170,689
Appartement 2 chambres dans Zeytinburnu, Turquie
Appartement 2 chambres
Zeytinburnu, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 13
Appartements à distance de marche du métro à Zeytinburnu, Istanbul Ces appartements sont sit…
$348,440
