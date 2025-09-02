Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Halkapınar
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Halkapinar, Turquie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Halkapinar, Turquie
Appartement 1 chambre
Halkapinar, Turquie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Découvrez l'épitome de la vie de luxe avec ces appartements avec vue sur la mer situés dans …
$284,273
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller