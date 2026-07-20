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Maisons avec terrasse à vendre en Gazipasa, Turquie

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villas
4
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Beyrebucak, Turquie
Maison 4 chambres
Beyrebucak, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle Propriété Complète À Vendre À Gazipaşa Beyrebucak Magnifique Maison Individuelle E…
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Agence
gazivisor / Immobilier & Investissement
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