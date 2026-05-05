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Bord du lac Appartements à vendre en Gazipasa, Turquie

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Appartement 1 chambre dans Gazipasa, Turquie
Appartement 1 chambre
Gazipasa, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 10/10
Gazipaşa Pazarcı'nda tropikal park yeri Apartmanlar 1+1 muhteşem bir komplekste 2e étage…
$95,936
T.V.A.
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Agence
gazivisor / Immobilier & Investissement
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English, Türkçe
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Appartement 4 chambres dans Corus, Turquie
Appartement 4 chambres
Corus, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol 9/9
Découvrez cet appartement de luxe 4+1 à vendre** dans le quartier paisible et à venir de **G…
$278,863
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